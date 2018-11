Segunda parcela do 13º salário será paga no dia 21 de dezembro, anuncia governador

Governador Camilo Santana anunciou nesta quarta-feira (21) que a segunda parcela do 13º salário dos servidores do estado será paga no dia 21 de dezembro. A primeira foi paga no mês de julho.

Segundo o governador, no mês de dezembro serão pagos os salários de novembro, do mês vigente e a segunda parcela do 13º. “Significa uma injeção de mais de mais de R$ 2 bilhões só com pagamento dos servidores do estado do Ceará”, destacou.