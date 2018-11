Redes de produto de beleza apostam alto com até 70% de desconto

A Black Friday da Natura contou com descontos durante todo novembro, com descontos suspresas a cada sexta-feira e promoções até o dia 30 do mês. Nesta sexta (23), em especial, metade do site está pela metade do preço até às 23h59 (horário de Brasília) ou enquanto durar o estoque.

Entre os destaques está o refil do hidratante corporal Tododia por R$ 14,90, o sabonete cremoso Erva Doce para mãos por R$ 17,30 e perfume Kaiak feminino por R$ 119,90.

“A Black Friday já é uma data muito importante para o comércio online e também vem ganhando relevância em outros canais. Por isso, teremos descontos exclusivos no Rede Natura, nas lojas e também para nossas consultoras, como já fizemos no ano passado, reforçando nosso posicionamento multicanal, que busca atender o consumidor a todo o momento, quando ele precisar”, explica Murillo Boccia, diretor de negócios digitais da marca.

Pelo quarto ano consecutivo, a Natura também vai aproveitar a boa movimentação deste período para incentivar projetos sociais de Consultoras voltados para educação. A cada uso do cupom EDUCACAO nas compras online, a Natura irá doar 1 real para cinco projetos inscritos no Movimento Natura, um em cada região do país. “Acreditamos que a educação é o melhor caminho para acabar com a desigualdade e, por isso, investimos em projetos do setor”, explica Boccia.

Além disso, os consumidores que divulgarem os projetos em suas redes sociais terão direito a um desconto exclusivo em cinco produtos nas lojas próprias da Natura.

Avon

A marca está também com três categorias de descontos, com batons e bases na promoção leve 3 pague 1, produtos da Renew em dobro e outros artigos de beleza com até 70% de desconto.

É o caso do batom Ultramatte True Collor que três unidades saem por R$ 29,99, do creme anti-idade Renew Genics dia com dois saindo por R$ 75,99 e da máscara de cílios Mark Big and Style com 70%, custando R$ 10,79.

Boticário

E até domingo (25), mais de 350 produtos de perfumaria, cuidados pessoais e makes estarão com até 60%. Entre eles, estão produtos da linha Floratta, Glamour, Malbec, Insensatez, Make B., Intense e Nativa SPA.