Quem tem direito a isenção do IPTU 2019?

A entrada do processo de isenção do IPTU deve ser efetuada no atendimento do prédio principal da Secretaria das Finanças (Sefin) ou nos demais postos de atendimento da secretaria.



Quem tem direito:

- Serão beneficiados os imóveis com valor venar de até R$ 69.836,89.

Também são isentos:

· Pessoa Aposentada e Pensionista

· Ex-combatente

· Empregado Público Municipal

· Pessoa Inválida

· Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe

· Associação de moradores

· Sede de Clube Social

· Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal

· Servidor Municipal

· Viúvo

· Imóvel locado ou cedido a templo religioso

· Polígono do Centro



