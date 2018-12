Puxado pela agropecuária, PIB do Ceará avança 1,48% no 3º trimestre, diz Ipece

A economia do Estado do Ceará avançou 1,48% no terceiro trimestre do ano, segundo informou hoje o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).´

O resultado demonstra que o Produto Interno Bruto (PIB) cearense cresceu a um ritmo levemente superior ao da média do País no mesmo período, que registrou variação de 1,3%.

Os dados apresentados pelo Ipece têm como base informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e são preliminares, podendo sofrer alterações.

No acumulado do ano, a economia do Estado acumula avanço um pouco mais modesto, de 1,07%, enquanto o País registra média de 1,1%. Considerado o acumulado de 12 meses, entretanto, o PIB cearense cresceu 1,97%, enquanto o do País variou 1,4%.

Agropecuária lidera crescimento

No terceiro trimestre, a cadeia produtiva do setor agropecuário no Estado avançou de 12,48%. Na média do País, o setor acumulou um crescimento de 2,5% no mesmo intervalo.

O setor de serviços registrou um aumento de 1,48% no período e a indústria cearense, por sua vez, ficou estável (-0,05%). No Brasil, os serviços cresceram 1,2% e a indústria avançou 0,8% no terceiro trimestre.