Produtores devem colher 88,2 milhões de toneladas de milho em 2019, diz IBGE

Os produtores brasileiros devem colher 88,2 milhões de toneladas de milho este ano, um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior, o equivalente a 6,9 milhões de toneladas a mais. Os dados são do terceiro Prognóstico da Produção Agrícola, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para a 1ª safra de milho, a previsão é de 26,4 milhões de toneladas, alta de 2,6% em relação a 2018. Segundo o IBGE, os preços atuais encontrarem-se em patamares superiores aos praticados na época da decisão de plantio da 1ª safra em 2018, mas os produtores não devem aumentar muito os investimentos nas lavouras do grão porque ainda priorizam a soja.

Quanto ao milho 2ª safra, a produção deve totalizar 61,8 milhões de toneladas, um salto de 11,1% em relação a 2018.

A produção nacional de soja deve alcançar 118,8 milhões de toneladas, um aumento de 0,8% em relação a 2018. A área a ser plantada é de 35,6 milhões de hectares, 1,9% maior que a de 2018.

O Mato Grosso deve responder por 26,8% do total de soja produzida em 2019, com 31,8 milhões de toneladas, um crescimento de 0,6% em relação a 2018. Goiás tem estimativa de produção de 11,2 milhões de toneladas, enquanto o Mato Grosso do Sul espera colher 10,2 milhões de toneladas. O Paraná estima produzir 19,3 milhões de toneladas.

O cultivo de algodão em 2019 renderá 5,3 milhões de toneladas, 6,6% a mais que em 2018. A área plantada, de 1,3 milhão de hectares, cresceu 17,1% em relação ao ano passado. O Mato Grosso espera colher 3,6 milhões de toneladas, um acréscimo de 13,7% ante 2018.