Presidente do Conselho de Administração da Petrobras renuncia ao cargo

O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, e o conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis apresentaram, ontem (1º), suas renúncias aos cargos, bem como aos Comitês do Conselho dos quais faziam parte.

Em nota divulgada hoje (2), a Petrobras ao informar os pedidos de renúncia, anuncia que, por decisão do Conselho de Administração, o conselheiro Jerônimo Antunes exercerá interinamente as funções da presidência do conselho.

“Jerônimo Antunes é membro do Conselho de Administração da Petrobras desde julho de 2015, membro do Comitê de Auditoria desde setembro de 2015 e Presidente deste Comitê desde agosto de 2016. Adicionalmente, é Presidente do CAE do Conglomerado Petrobras”, informa a nota.

Neste início de ano também ocorre a troca da presidência da companhia, com Roberto Castelo Branco no lugar de Ivan Monteiro.