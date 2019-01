Preço médio da gasolina no Ceará caiu 1,7% na semana passada

O preço da gasolina no Ceará apresentou redução de preço na semana passada, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Entre os dias 13 e 19 deste mês, o valor médio do combustível no Estado reduziu 1,7%, para R$ 4,247.

Apesar da média ainda ficar acima dos R$ 4,00, era possível encontra gasolina pelo valor mínimo de R$ 3,840. Na contramão, o preço máximo no Ceará chegava a R$ 4,999.

Na semana anterior, entre o dia 6 e 12 de janeiro, a média do preço da gasolina nos postos cearenses estava em R$ 4,322. O valor mínimo era de R$ 4,139 e o máximo de R$ 4,890.

Fortaleza

Levando em consideração somente os postos localizados na Capital, o litro da gasolina estava custando em média R$ 4,184 na semana passada contra R$ 4,250 da semana anterior.

O menor valor registrado pelo levantamento foi de R$ 3,959, enquanto que o máximo alcançava R$ 4,500.