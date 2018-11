Parceria entre CSP e Sebrae já capacitou 1000 empreendedores

Cerca de 1000 empreendedores de São Gonçalo do Amarante e Caucaia já participaram do Programa Território Empreendedor, realizado pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) e o apoio da prefeitura de São Gonçalo do Amarante.

Este ano, foram ofertados 14 cursos nas áreas de produção rural, capacitação empresarial, beleza, gastronomia e comércio varejista, além de capacitações em noções básicas de empreendedorismo, além de trabalhar oficinas de aperfeiçoamento técnico e gerencial, consultorias e orientações para acesso a crédito e aumento das vendas e mercado.

Natural de São Gonçalo do Amarante, Roselane do Nascimento, de 26 anos, é artesã e confecciona bonecas, laços e chaveiros. “Eu achava que meu negócio era vender para qualquer pessoa, mas, com a capacitação, a gente aprendeu que temos um público específico e já estou vendo muitos resultados e minhas vendas aumentaram”, afirmou.

A gerente de Relações com Comunidade da CSP, Cristiane Peres, ressalta que toda a capacitação ofertada tem como base um diagnóstico realizado pelo Território Empreendedor. “O público-alvo foi ampliado e, para 2019, o intuito é capacitar empresas para fornecerem produtos e serviços para as empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP)”.

Já o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, destaca que o programa vem cumprindo um importante papel no fortalecimento da economia do território. "Por meio das capacitações e outras atividades, o Sebrae e a CSP vêm ajudando a melhorar as condições de vida da população de Caucaia e São Gonçalo do Amarante", explicou.