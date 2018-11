Ocupação hoteleira: setor projeta saldo positivo para 2018 no Ceará

Este ano promete fechar em alta para o setor hoteleiro. De acordo com Eliseu Barros, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH), a expectativa é o balanço ser positivo, variando entre 3% e 4% de alta. "O que já é um número bastante razoável em função do cenário nacional que a gente tem visto de vários hotéis sendo fechados em outras cidades e estados. E o Ceará conseguiu se sobressair nesse panorama que estava se desenhando. Então a gente tem o que comemorar", completa.

Já em 2019, a previsão é crescer 5% em ocupação hoteleira no Ceará, e continuar os investimentos para chegada esperada de mais turistas tanto brasileiros, como estrangeiros.

Segundo levantamento do Ministério do Turismo, 60,7% dos empresários cearenses pretendem fazer aportes nos estabelecimentos até maio de 2019.

Em alta

Fortaleza está entre os dez destinos mais procurados para viagens de fim de ano em comparação com o Ano Novo de 2017 com crescimento de mais de 262% de busca.

A cidade também se destaca entre os mais baratos para se aproveitar na América Latina, com uma economia de cerca de 32% em relação a média de preços. A capital está em sétimo e terceiro lugar respectivamente no levantamento do Kaiak.

Destinos em alta para o fim de ano

1. Manaus

2. Caldas Novas

3. João Pessoa

4. Recife

5. Maceió

6. Porto Seguro

7. Fortaleza

8. Aracajú

9. Vitória

10. Belém

Mais baratos na América Latina

1. Salvador

2. Recife

3. Fortaleza

4. Natal

5. Caldas Novas

6. João Pessoa

7. Assunção

8. Buenos Aires

9. Montevidéu

10. Santiago

Esse apurado só reforça as expectativas do setor hoteleiro, o qual espera casa lotada na passagem de ano tanto na capital cearense como em todo o Estado.

"No ano passado, os três e quatro dias que compreendem as datas do reveillon, nós atingimos uma média de 95%. E este ano a gente espera ou mantê-la ou crescer 1%, que já é uma ocupação muito boa para cidade", pontua Eliseu.

Para quem ainda não fechou a reserva, melhor correr, alguns pontos de hospedagem já estão lotados desde o início do segundo semestre. É o caso do Sonata Hotel, localizado bem em frente ao ponto da queima de fogos da Prefeitura.

"Desde que começaram com as festas de Réveillon na cidade, nós lotamos desde agosto e setembro, não temos mais disponibilidade", comenta Ivana Bezerra, diretora do hotel.

E nessa altura do calendário, será cada vez mais difícil encontrar uma boa localização pelo melhor preço. Segundo Eliseu, a alta estação, principalmente próximo ao dia 31 de dezembro, aumenta cerca de três vezes acima da diária de baixa ocupação. Isso não só no Ceará, mas no Brasil e no mundo como todo. Lembrando que a alta estação para os hotéis, no fim de ano, contempla do dia 23 de dezembro até o último dia de janeiro do ano seguinte.

Os valores, conforme ele, podem variar dependendo da localização e também dos pacotes de ceia de Natal, festa da virada do ano e outros adicionais que vão além da hospedagem.