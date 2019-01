Movimentação do Aeroporto de Fortaleza bate recorde e cresce 11,5% em 2018

Impulsionada pelos novos voos inaugurados na Capital no ano passado, a movimentação de passageiros no Aeroporto de Fortaleza bateu recorde histórico, com avanço de 11,5% em 2018 ante o ano anterior, segundo dados do boletim internacional de tráfego do grupo Fraport divulgado hoje (14).

Conforme o boletim, 6,6 milhões de viajantes passaram pelo aeroporto cearense no ano, 678.939 a mais que no ano passado. O resultado quebra o recorde que, até então, era de 2014. No ano em que a Capital sediou jogos da Copa do Mundo, 6,3 milhões de passageiros trafegaram pelo Aeroporto.

O ritmo de crescimento do volume de passageiros no acumulado do ano foi o mesmo que o de número de pousos e decolagens, que somou 58,2 mil movimentos em 2018 frente a 52,2 mil no ano anterior.

Somente em dezembro, a movimentação aumentou 25% - o que corresponde, na prática, a 137,5 mil passageiros a mais no período. O tráfego cresceu de 549 mil no último mês de 2017 para 687 mil no mês passado.

No mês, a quantidade de passageiros cresceu de forma mais rápida que o de movimentos de aeronaves, o que reflete o aumento da demanda com a alta estação. Em dezembro passado, foram registrados 5.743 pousos e decolagens, 16,2% a mais que os 4.943 registrados em igual mês de 2017.

Cargas

O crescimento também foi bastante significativo no transporte de cargas pelo Aeroporto de Fortaleza, que cresceu 21,6% em 2018. No ano passado, foram transportadas 46 mil toneladas (t) de mercadorias, 8 mil t a mais que as 38 mil t movimentadas em 2017.