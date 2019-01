Aeroporto de Juazeiro do Norte tem movimentação recorde em 2018

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, no Ceará, teve movimentação recorde em 2018. Foram 563.548 embarques e desembarques de janeiro a dezembro contra 542.280 embarques e desembarques em 2017, crescimento de 3,92% no período. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (14) pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Durante a alta estação de 2018, o aeroporto cearense chegou a registrar nove voos diários, totalizando 18 pousos e decolagens, sendo Avianca, Azul e Gol responsáveis pelas operações. Recife (PE), Campinas e Guarulhos (SP), Fortaleza (CE) e Brasília (DF) foram os destinos atendidos.

Nos últimos cinco anos, o aeroporto vem apresentando um crescimento constante. Em 2013, o terminal recebeu 387.990 passageiros, enquanto que no ano seguindo o número subiu para 415.836. Em 2015 foram cerca de 444.388 viajantes e em 2016 foram registrados 534.712 embarques e desembarques.

O equipamento cearense recebeu investimentos que totalizaram R$ 2,9 milhões. Para o superintendente do Aeroporto de Juazeiro do Norte, Usiel Paulo Vieira, as obras foram fundamentais para aumentar a resistência do pátio e a capacidade de estacionamento para aeronaves, o que contribuiu para que o patamar recorde fosse alcançado.

Aeroporto de Fortaleza

A movimentação do Aeroporto de Fortaleza, há pouco mais de um ano administrado pela Fraport Brasil, também registrou movimentação recorde em 2018 na comparação com 2017. Passaram pelo terminal da Capital cearense no ano passado 6,6 milhões de viajantes, alta de 11,5% sobre o ano anterior.