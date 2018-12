Mimos de Natal variam de R$2 a mais de R$ 1 mil em Fortaleza; veja opções

Na dúvida na hora de presentear? As cestas natalinas apresentam-se como uma boa aposta para agradar amigos, familiares e ainda colegas de trabalho nessa época de festividade. Do panetone a uma cesta completa, com direito até mostarda, macarrão e molho de tomate, confira opções de presentes que variam de R$ 2,00 a R$ 1099,00.

Pinheiro

Com opções que variam de R$ 28,90 a R$ 229,90, o supermercado tem em todas as suas unidades sugestões de kits e cestas para presentes. Mas, o cliente está convidado a também dar o seu toque pessoal com panetones, chocotones, espumantes, petiscos e vinhos, por exemplo. A expectativa é crescer 28% nas vendas, comparado a 2017.

Cestas do Pinheiro Supermercado

Celebrer Delícias

A empresa oferece aos clientes serviço de buffet móvel e para o Natal também disponibiliza opções de presentes. Ano passado trabalharam com um única opção de cesta natalina, a qual incluía produtos doces, salgados e bebidas. Neste ano, optaram por trabalhar com algo menor, para atender ao público que procurar por mimos natalinos.

"Temos desde kits com 2 docinhos até kits para confraternização entre amigos. A média de preço varia entre R$ 2,00 a R$ 290,00", destaca a proprietária Linneia Rodrigues.

Segundo a sócia Medeia Rodrigues, a maior saída é o kit com quatro docinhos. "Acredito que a maior saída dele se deve ao fato de ter um preço bacana para um mimo natalino", explica.

O local não trabalha com pronta-entrega, então os pedidos devem ser feitos com 10 dias de antecedência.

Empório de Fátima

Separado em três categorias, a padaria conta com inúmeras possibilidades para presentear neste mês de Natal. A começar pelo panetone, que varia de R$ 9,99 a R$ 26,99, e os kits que combinam o panetone com um espumante ou vinho tinto, de R$ 19,99 a R$ 36,99.

Cesta Novos Tempos da Empório de Fátima

Tem ainda as pacotes de presentes de R$69,99 a R$239,99 e opções mais recheadas que custam de R$ 109,99 a R$ 929,99, que podem vir em cestas ou caixotes de madeira.

"Esse é o nosso segundo ano que trabalhamos com cestas natalinas maiores com o foco em atender o público empresarial. Já no primeiro ano notamos uma representatividade nas vendas no nosso faturamento, que fez com que investíssemos ainda mais nesse ano em embalagens e buscar melhores negociações dos itens", ressalta a gerente de marketing, Érika Paiva.

De acordo com ela, a expectativa em relação ao ano passado é de um crescimento de 20% nas vendas.

"Desde novembro, iniciamos os contatos com empresas, onde vários pedidos já foram entregues e estamos com várias demandas para entregar até o natal", acrescenta.

Para mais de 10 unidades, pedem antecedência de dois dias para encomendas ou até mais dependendo da quantidade. Para apenas um exemplar, tem opções pronta-entrega e montagem na hora também.

"Para grandes quantidades, montamos uma proposta e para montar na loja na hora é cobrado valor de prateleira de cada item e embalagem", completa.

Sodiê Doces

Para este Natal, a Sodiiê traz os panetones de tamanho único, pesando cerca de 710g, nos recheios trufado de alpino, cocada, brigadeiro, chocomoça e doce de leite. O preço é único para qualquer recheio: R$ 54,90. Na loja, tem unidades para pronta-entrega, mas o cliente também pode encomendar com recheio desejado.

E neste ano trouxe o cartão presente como novidade.

Ele funciona assim: o cliente vai até a loja e escolhe o produto, podendo ser um bolo específico; uma experiência Sodiê (um pacote com alguns itens, como uma fatia de bolo, porção de salgados e refrigerante) ou qualquer outra opção. Ao realizar sua encomenda do cartão, o cliente recebe um número que é cadastrado no sistema e no cartão. Depois é só presentear familiares e amigos. O presenteado pode usufruir quando quiser, caso queira pode ligar com antecedência para se informar da disponibilidade da sua encomenda.

Casa Plaza

Cesta Casa Plaza

No local é possível encontrar cinco opções que vão de R$ 169,00 a R$ 1099,00. O primeiro, batizado de Veneza, conta com seis itens: suco de uva integral, bombons sortidos, lata de biscoito amanteigado, panetone, amendoim salgado e doce de leite.

Já a top Capri, vem com 26 itens, entre eles estão: whisky, espumante, licor, duas variedades de vinho, suco de uva, azeite de oliva, queijo do reino, biscoito dinamarquês, geleia de pêssego, damasco turco desidratado e bombom Ferreiro Rocher.

Sucré

Panetone da Sucré

Para um pequeno agrado, o local oferece as árvores de brownie por R$ 5,20 a unidade. Com uma dose maior de chocolate, tem também o panetone da Sucré, chamado de sucretone, com nutella com crocante de massa folhada ou de chocolate tradicional. Os dois vem em dois tamanhos: 200g ou 800g, custando de R$ 25,50 a R$ 98,00.

Com uma maior variedade está a cesta premium, com direito a panetone, chocolates em barra, macarons, leiteira de brigadeiro e doce de leite, barras de chocolate, brigadeiro belga, entre outros itens. O preço varia conforme o pedido tenha ou não bebidas inclusas, no caso espumante e whisky, sendo vendido por R$ 1102,20 e R$ 576,70, respectivamente.