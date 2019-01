Material escolar pode variar até 983,33%, segundo pesquisa do Procon Fortaleza

Pesquisa do Procon Fortaleza mostra variação de até 983,33% no preço de materiais escolares. O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 9 de janeiro, em oito livrarias e lojas do varejo localizadas no Centro e no bairro Edson Queiroz, e divulgada nesta segunda-feira (14).

Dos 60 produtos pesquisados, a mochila, de tamanho grande, pode variar até 983,33%, indo de R$ 18,00 a R$ 195,00. Os preços de lápis e canetas podem variar até 10 vezes entre os estabelecimentos mais caros e os mais baratos. Os valores variam de acordo com especificação de marcas, tamanhos e modelos.

Itens abusivos

De acordo com o Procon Fortaleza, as escolas não podem exigir a compra de itens considerados abusivos, de acordo com a lei federal nº 12.886/13. Entre estes itens estão produtos como algodão, álcool, argila, balões, caneta para lousa, carimbo, cartolina em geral, etc.

As escolas só podem pedir uma resma de papel por aluno. Mais do que isso já pode ser considerado abusivo, afirma o órgão.

"Identificando alguns dos itens considerados abusivos, os pais devem pedir a retirada imediata do produto da lista, sob pena da escola ser multada em até R$ 11 milhões", orientou a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos.

Confira os valores:

Mochila Costas G R$ 18,00 / R$ 195,00 - 983,33%

Apontador sem coletor R$ 0,25 / R$ 1,90 - 660,00%

Mochila M R$ 17,00 / R$ 117,80 - 592,94%

Apontador furo fashion R$ 1,01 / R$ 6,90 - 583,17%

Apontador furo plástico R$ 0,95 / R$ 5,40 - 468,42%

Mochila com carrinho G R$ 49,90 / R$ 236,00 - 372,95%

Apontador com coletor R$ 0,49 / R$ 2,10 - 328,57%

Mochila com carrinho M R$ 39,90 / R$ 162,00 - 306,02%

Kit material dourado R$ 13,05 / R$ 45,90 - 251,72%

Borracha rosa/verde R$ 0,85 / R$ 2,90 - 241,18%

O órgão também dá outras dicas para economizar, como verificar, antes de comprar, se existem itens que sobraram do período anterior, ou mesmo organizar um bazar de trocas de artigos escolares em bom estado entre amigos ou vizinhos, por exemplo.

Confira outras dicas:

- Pesquise em sebos, inclusive pela internet;

- Algumas lojas concedem descontos para compras em grupos ou de grandes quantidades ou venda por atacado;

- Produtos importados seguem as mesmas regras de marcas nacionais, resguardados os direitos do CDC;

- Evite comprar no comércio informal. Isso pode dificultar a troca ou assistência