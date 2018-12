Maia Júnior, Mauro Filho, Fernanda Pacobahyba e Lúcio Gomes confirmados no Governo a partir de 2019

O secretariado do governador Camilo Santana tem mais quatro nomes garantidos. Maia Júnior assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), enquanto Mauro Benevides Filho ficará à frente da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag). A auditora Fernanda Pacobahyba assumirá a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Já Lúcio Gomes permanece à frente da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

>De Assis assumirá Desenvolvimento Agrário; Élcio Batista vai para Casa Civil

A informação foi confirmada pelos três novos secretários em entrevista ao Diário do Nordeste. A posse para a nova gestão do Executivo estadual está marcada para o próximo dia 1 de janeiro, no Palácio da Abolição.

Responsável pela Seplag nos últimos anos, Maia Júnior se disse animado pelo convite do governador, feito no fim da tarde desta sexta (28), e que está preparado para assumir o desafio. A partir de 2019, a SDE deverá ter mais atribuições do que em anos passados.

"Sempre gostei de desafios, e é uma área que tenho um bom nível de conhecimento e capacidade para contribuir. Devo descansar os próximos quatro dias e começar a fazer o planejamento para a próxima gestão a partir do dia 2", disse Maia.

Mauro Filho foi eleito deputado federal pelo Ceará e integrou a equipe econômica de Ciro Gomes durante a campanha presidencial das eleições de 2018.

Cesar Ribeiro, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), vai assumir no novo governo de Camilo Santana, a assessoria de Assuntos Internacionais do Ceará (ASINT).