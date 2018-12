De Assis assumirá Desenvolvimento Agrário; Élcio Batista vai para Casa Civil

O petista De Assis Diniz, que presidiu o partido no Ceará, vai permanecer no comando da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, apurou o Sistema Verdes Mares. Ele fará parte da equipe de 21 secretários do segundo mandato do governo Camilo Santana, que vai tomar posse no próximo dia 1º de janeiro.

Já a Casa Civil vai ser comandada por Élcio Batista, atual chefe de Gabinete. Com essas duas definições, já foram confirmados 10 nomes do futuro secretariado. De Assis é o primeiro petista confirmado no primeiro escalão. Essa Pasta está nas mãos do PT desde a gestão de Cid Gomes.

Assessores especiais

Outros nomes confirmados são Nelson Martins como assessor de Relações Institucionais, com função de articulação política, César Ribeiro em Relações Internacionais, e Chagas Vieira na Comunicação.