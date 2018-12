Liberação para capital estrangeiro poderia reduzir preço de passagens aéreas, diz Embratur

A liberação da entrada de até 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras poderia ser um incentivo ao aumento da competitividade do setor e gerar redução nos preços das passagens. É o que defende Teté Bezerra, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

"A abertura do capital no setor aéreo traz benefícios para todos os envolvidos com a atividade turística, especialmente à população, com a ampliação da malha aérea e a possibilidade de queda nos preços das passagens", disse Bezerra.

Alguns Países concorrentes do Brasil na América do Sul, como o Chile, a Bolívia e a Colômbia, já autorizam o controle acionário de empresas locais por estrangeiros. Nessa perspectiva, a presidente da Embratur considera a edição da Medida Provisória, assinada pelo Presidente da República, Michel Temer, que libera a entrada do capital estrangeiro um avanço para o turismo nacional.