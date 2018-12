Fundeci seleciona 13 projetos de inovação no Ceará

Edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) selecionou 27 projetos de inovação no Nordeste e norte do Espírito Santo e Minas Gerais, áreas de atuação do Banco do Nordeste. Entre as iniciativas, 13 são oriundas do Ceará.

Os projetos de inovação selecionados no Estado propõem soluções para áreas como indústria de pescado, energias renováveis, saúde, agricultura familiar e marketing.

Os 27 projetos devem receber aporte e R$ 4,9 milhões em recursos não reembolsáveis. As propostas aprovadas passam agora por análise de aspectos técnicos, orçamentários e documentais. A lista completa dos projetos pode ser conferida aqui.

De acordo com o Banco do Nordeste, foram considerados como critérios de avaliação das propostas a compatibilidade de cronograma de atividades, clareza e adequação metodológica, grau de inovação, qualificação da equipe técnica, impactos esperados do projeto no mercado, potencial de escalabilidade do negócio, viabilidade econômico-financeira do produto, contribuição para geração de emprego e renda, impactos sociais e ambientais e relevância para os negócios do BNB.

Os coordenadores das propostas selecionadas devem participar de capacitação, com foco em gestão técnica e financeira de projetos, ministrada por técnicos do Banco do Nordeste e do Hub Inovação Nordeste (Hubine).