Fortaleza terá voos para Rosário nesta alta temporada

A Gol anunciou nesta terça-feira (11) voos de alta temporada para Rosário (Argentina), com partidas de Fortaleza. "A companhia incluiu voos extras em 10 rotas, sendo sete delas criadas exclusivamente para facilitar o deslocamento dos Clientes. Na alta temporada a Gol terá operações diretas ligando Buenos Aires a Porto Seguro; Rosário a Florianópolis e Fortaleza; Córdoba a Florianópolis, Salvador e Fortaleza; e Mendoza ao Rio de Janeiro. A companhia também iniciará neste mesmo período as novas operações internacionais regulares e diretas entre Rosário e Salvador e Brasília e Buenos Aires", informou a aérea.

Ao todo, a companhia disponibilizará 186 voos extras durante o verão, saindo dos aeroportos de Buenos Aires, Rosário e Córdoba, Mendoza, facilitando o deslocamento dos passageiros para um dos 67 destinos operados pela companhia: 53 nacionais e 14 internacionais.

“Nesta alta temporada reforçamos nossas operações para atender os destinos mais procurados pelos nossos clientes; seja os que estão se programando para suas viagens de férias ou para os que desejam aproveitar as festas do final de ano em outras localidades. Teremos quatro aeroportos argentinos recebendo novas rotas e mais opções de voos diretos da Gol, facilitando e ampliando as escolha”, Rafael Araujo, diretor de Planejamento de Malha da Gol.



Os bilhetes já estão disponíveis para compra em todos os canais da companhia.