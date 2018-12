Fortaleza é o segundo destino mais buscado por brasileiros para o Ano Novo

O último mês do ano começou e o Réveillon – um dos períodos mais esperados pelos viajantes – está cada dia mais perto. De acordo com a ferramenta de buscas Kayak, Fortaleza é o segundo destinos mais procurado do País, atrás apenas do Rio de Janeiro, e na frente de cidades como Miami, Lisboa e Buenos Aires. A Capital cearense subiu três posições em relação ao ranking de 2017.

“O Rio de Janeiro continua sendo um grande campeão – o que surpreende, no entanto, é o crescimento de destinos como Fortaleza, Salvador, Recife e até mesmo São Paulo, que ultrapassaram destinos estrangeiros tradicionalmente populares como Miami e Orlando”, comenta Eduardo Fleury, líder de Operações do Kayak no Brasil.

Miami caiu do primeiro para o sexto lugar. Orlando, por sua vez, caiu de segundo para décimo primeiro lugar, e destinos como Paris, Nova Iorque e Santiago, em destaque no ano passado, nem aparecem no ranking.

Quanto aos nacionais, destinos no Nordeste têm destaque: Fortaleza se consolida como destino turístico, crescendo de quinta para segunda posição, Salvador cresce de quarto para terceiro lugar e Recife de sétimo para quarto lugar. Maceió e Natal também tiveram crescimentos expressivos e Porto Seguro, Porto Alegre e João Pessoa, que não apareciam no ranking ano passado, passaram a aparecer.

“A alta do dólar, que encareceu destinos na América do Norte e na Europa, foi uma das principais responsáveis pelo destaque de destinos nacionais. O grande volume de feriados emendados em 2018 também contribuiu para que viajantes optassem por várias viagens curtas em vez de guardar o orçamento para uma viagem de Ano Novo”, completa Fleury.

Confira o ranking: