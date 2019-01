Escritório da XP em Fortaleza projeta captar R$ 1 bilhão em 2019

Com planos de ampliar a atuação no mercado nacional, a empresa de assessoria de investimentos Monte Bravo inaugura no dia 31 de janeiro, em Fortaleza, o seu primeiro escritório no Nordeste e o sétimo no Brasil. Com R$ 3 bilhões sob assessoria, a empresa pretende fechar 2019 com R$ 1 bilhão sob custódia apenas em Fortaleza. "Nosso projeto é atingir R$ 15 bilhões no Brasil nos próximos dois anos. Estamos avaliando outras praças", diz Pier Mattei, sócio-fundador da Monte Bravo.

Eleito como melhor escritório XP em 2018, a Monte Bravo é responsável pelo quarto maior volume de recursos entre os mais de 600 escritórios afiliados à XP. Segundo Mattei, a ideia de abrir uma operação no Ceará se deu para suprir um gargalo no setor de orientação financeira. "No Rio de Janeiro e São Paulo, já há carência nessa área, mas no Norte e Nordeste é ainda maior".

De acordo com Mattei, o objetivo da empresa é oferecer produtos com maior potencial de rentabilidade e com menor custo de gestão, se comparados aos oferecidos pelos grandes bancos. "Hoje, existem mais de R$ 600 bilhões na caderneta de poupança, que nos últimos 15 anos perdeu rentabilidade para vários outros investimentos, mesmo os mais conservadores", ele diz.

"E muitas vezes, as pessoas ficam reféns das ofertas dos bancos, quando hoje a gente vive um momento de juros baixos que deve permanecer pelos próximos anos", acrescenta o sócio-fundador da Monte Bravo.

Sobre o momento escolhido para abertura do escritório na Capital cearense, Pier Mattei diz que é decorrência do cenário econômico, com expectativa de crescimento da atividade econômica e do aumento de capacidade de poupança das famílias. "As pessoas estão voltando a poder guardar dinheiro, mas tem gente investindo muito mal. Nós queremos reforçar a importância de ter uma preocupação maior com seus investimentos", frisa Mattei.

Produtos

A empresa entra no mercado para oferecer produtos de Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimento, Fundos Imobiliários, Ações, COE (Certificado de Operações Estruturadas), Planejamento Patrimonial e Previdência Privada. E, segundo Mattei, para os mais variados públicos, desde pequenos investidores até investidores qualificados. O escritório em Fortaleza será liderado pela cearense Érica Cavalcante, com 13 anos de experiência no setor.

A inauguração do escritório contará com as presenças de Felipe Nobre, analista de ações Brasil da Verde Asset; Fernando Lovisotto, CIO da Vinci Partners; e Marco Saravalle, estrategista de investimentos da XP, que vão tratar sobre o cenário e perspectivas da economia para 2019.