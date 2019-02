Entrada de dólar supera saída em US$ 5,541 bi no ano até 8 de fevereiro, diz BC

O Brasil registra fluxo cambial positivo de US$ 5,486 bilhões em fevereiro até o próximo dia (08), informou nesta quarta-feira, (13), o Banco Central. No acumulado do ano, o fluxo é positivo em US$ 5,541 bilhões.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,079 bilhões em fevereiro até o dia 8. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 14,418 bilhões e de retiradas no total de US$ 11 340 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No ano, essa linha está positiva em US$ 3,631 bilhões, após entradas de US$ 68,309 bilhões e saídas de US$ 64,678 bilhões.

No comércio exterior, o saldo é positivo em US$ 2,408 bilhões, com importações de US$ 2,683 bilhões e exportações de US$ 5,091 bilhões em fevereiro até o dia 8. Nas exportações, estão incluídos US$ 544 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,438 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,109 bilhões em outras entradas.

Em 2019 até 8 de fevereiro, essa linha está positiva em US$ 1, 910 bilhão, após exportações de US$ 18,576 bilhões e importações de US$ 16,666 bilhões.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana de 4 a 8 de fevereiro ficou positivo em US$ 4,836 bilhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 2,379 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 11,004 bilhões e de envios no total de US$ 8,625 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 2,457 bilhões, com importações de US$ 2,247 bilhões e exportações de US$ 4,704 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 480 milhões em ACC, US$ 1,360 bilhão em PA e US$ 2,865 bilhões em outras entradas.