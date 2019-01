Egídio Serpa: vem aí camarão com doenças

Por decisão liminar do seu presidente, ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal autorizou a importação de camarão produzido no Equador. Sua antecessora, ministra Carmem Lúcia, havia, também liminarmente, decido proibir essa importação, atendendo aos argumentos da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC), presidida pelo cearense Cristiano Maia. O argumento mais contundente é o seguinte: a carcinicultura equatoriana convive com nove doenças que inexistem no Brasil. A ABCC recorrerá.

Internacional

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e agora secretário para Assuntos Internacionais do Governo do Estado, o economista César Ribeiro conhece o caminho das pedras para chegar a empresas estrangeiras que podem investir no Complexo do Pecém, incluindo sua ZPE. Para isso, terá ajuda dos seus amigos holandeses de Roterdã, sócios da CIPP S/A. Ele diz que seu trabalho se estenderá a todos os setores da economia estadual, para o qual terá apoio da diplomacia brasileira.

Aeroporto

Todos os aeroportos administrados pela Infraero serão privatizados. Inclusive o de Juazeiro do Norte. Boa notícia.

Minha casa

Reparem: 58% dos recursos do antigo Ministério das Cidades estavam alocados no programa "Minha Casa, Minha Vida" que investe grande parte deles nas capitais. É o que revela um estudo inédito da Confederação Nacional de Municípios.

Sem concessões

Devagar, quase parando está o programa de venda de ativos - por meio de concessões - do Governo do Estado.

Com força

No meio empresarial, considera-se como prova de força do PDT dos Ferreira Gomes e Mauro Benevides Filho, secretário da super Seplag, a permanência de João Marcos Maia na Secretaria-Adjunta da Sefaz, dirigida por Fernanda Mara, escolha pessoal do governador.