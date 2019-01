Egídio Serpa: Tereza Cristina no Ceará em fevereiro

Virá ao Ceará, no dia 14 de fevereiro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela cumprirá uma programação que inclui visita à floricultura da Reijers e à fazenda de produção de pimentões coloridos da Itaueira Agropecuária, ambas na Serra da Ibiapaba, à área de produção de melão e melancia da Agrícola Famosa, em Icapuí, e à unidade de carcinicultura da Potiporã, do cearense Cristiano Maia, maior produtora brasileira de camarão, na geografia do vizinho Rio Grande do Norte. A ministra já tem informações sobre a importância do agronegócio cearense, mas decidiu vir pessoalmente para conhecê-la.

Todos juntos

Liderado pelo presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Flávio Sabóya, um grupo de produtores rurais - pecuaristas, ovinocultores, equinocultores, dirigentes do próprio Sistema Faec, como o Senar, e funcionários da Ematerce decidiram juntar esforços e inteligência para interagir com os governos da União e do Estado em favor de suas prioridades. Entre estas, estão a licença ambiental para empreendimentos do agronegócio e a incidência, que é alta, do ICMS sobre a conta de energia elétrica para o produtor rural. O grupo reunir-se-á sempre na última sexta-feira de cada mês.

Tendências

Amanhã, 23, das 19 às 22 horas, na Fiec, a convite do Sindicato da Indústria de Confecções, o executivo Geraldo Luciano Matos Júnior falará para empresários sobre os cenários e as tendências deste ano de 2019 para o Ceará e o País.

Flores

Após dois anos de espera, será inaugurado sexta-feira, 23, o Mercado das Flores de Fortaleza. Ele tem 1.200 m² de área, uma câmara frigorífica e 36 boxes para exposição e venda de flores - rosas inclusive. A gestão será da Adece.

Sem licença

Empresários de vários setores, incluindo a construção civil, reclamam: a Semace está sem liberar licença ambiental. Um deles disse que está há 8 meses esperando a licença.