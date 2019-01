DPVAT 2019: quanto tempo demora para receber o seguro?

Após a apresentação de toda a documentação necessária, o pagamento da indenização do seguro DPVAT é feito em conta corrente ou poupança da vítima ou de seus beneficiários em até 30 dias. Se houver alguma pendência, o prazo será recontado a partir da data em que a pendência for solucionada.

Após o início do processo, pode-se acompanhar de perto as movimentações no site da Seguradora Líder, com informações seguras sobre todas as etapas de análise do pedido até o recebimento da indenização. É possível tirar as dúvidas pela central de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelo número 4020-1596 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 022 12 04 (Outras Regiões).

Quanto aos valores de indenização, nos casos de morte é de R$ 13.500,00. Por invalidez permanente, a quantia é de até R$ 13.500,00, variando conforme a intensidade e repercussão da lesão no corpo da vítima, com base em tabela prevista na lei. Para despesas médicas e hospitalares o reembolso é de até R$ 2.700,00, considerando os valores gastos pela vítima em seu tratamento.

Para solicitar a reanálise do processo é preciso escrever uma carta de próprio punho contendo dados como: número do sinistro, nome completo, data de nascimento, CPF do beneficiário e o motivo pelo qual está pedindo a reanálise. A carta deve estar datada e assinada pelo beneficiário, que é o único que pode realizar a solicitação. Depois, é só entregar no mesmo ponto de atendimento onde deu entrada. O processo será analisado novamente e em até 30 dias sairá a nova decisão.

