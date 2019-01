DPVAT 2019: como dar entrada no processo para receber o seguro?

Para iniciar o processo de rececimento do Seguro DPVAT, não é necessário contratar intermediários, sejam eles despachantes ou advogados. Isso não vai agilizar o processo. Todo o trâmite é gratuito, basta se dirigir a um dos mais de 8 mil pontos de atendimento autorizados no Brasil e apresentar a documentação necessária.

Para todas as coberturas é indispensável o Boletim de Ocorrência (BO) para abertura do processo. Ele traz informações de suma importância para o registro do pedido, então aqueles que não possuem um BO, a recomendação é que procure a autoridade policial do local onde o acidente ocorreu e solicite o registro. Além disso, é necessária a apresentação de documentação pessoal, como RG, e os demais documentos dependem da cobertura pleiteada.

É importante ressaltar que nenhum funcionário da Seguradora Líder ou de qualquer seguradora consorciada está autorizado a entrar em contato com vítimas ou beneficiários para oferecer serviços ou facilidades. Esta atividade está geralmente relacionada a atravessadores, intermediários, advogados e procuradores. O Seguro DPVAT é um procedimento administrativo e gratuito e você mesmo pode dar entrada.

