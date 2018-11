Dólar abre a semana em alta de 0,60% cotado a R$ 3,7598

A moeda norte-americana abriu o pregão de hoje (19) em alta de 0,60%, cotada a R$ 3,7598 para venda. O movimento será de baixa liquidez por conta do feriado do Dia da Consciência Negra amanhã (20), no Brasil, e na próxima quinta-feira (22) nos Estados Unidos pelo Dia de Ação de Graças. No fechamento da semana na última sexta-feira (16), o dólar comercial recuou 1,28%, cotado a R$ 3,73.

O Ibovespa, índice da B3, iniciou a semana em queda de 0,82%, com 87.775 pontos nesta manhã.

No fechamento do mercado na última sexta-feira (16), o Ibovespa registrava uma forte alta de 2,96% com 88.515 pontos.