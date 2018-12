Custos industriais cresceram 3,8% no terceiro trimestre do ano, diz CNI

O indicador de custos industriais apresentou alta de 3,8% no terceiro trimestre do ano na comparação com o segundo trimestre, na série livre de efeitos sazonais. O dado consta da pesquisa Indicador de Custos Industriais, divulgada nesta terça-feira (18) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"Trata-se de um aumento significativo", avalia a economista da CNI Maria Carolina Marques, em nota divulgada pela entidade.

Esse aumento foi provocado pela alta dos custos com bens intermediários, importados e nacionais e do custo com energia, segundo a pesquisa. O custo com capital de giro também contribuiu para esse movimento, pois apresentou crescimento de 3 8% após nove trimestres consecutivos de queda. A economista da CNI lembra que as incertezas do período eleitoral, que provocaram a desvalorização do real no terceiro trimestre, contribuíram para a alta dos bens intermediários importados utilizados nos processos de produção.

De acordo com o levantamento, o custo com bens intermediários nacionais e importados aumentou 5,3% no 3º trimestre em relação ao 2º trimestre, na série de dados dessazonalizados. Essa foi a segunda maior alta registrada desde o último trimestre de 2015, segundo a CNI. Considerando apenas os custos de bens intermediários importados, o aumento foi de 9,1%. Já dos insumos nacionais, a alta foi de 4,6% em igual período de comparação.

No mesmo período, o custo com energia subiu 6,4%, registrando o quinto trimestre consecutivo de elevação desse componente.

Maria Carolina Marques explica que o impacto dos aumentos depende da estrutura dos custos dos diferentes setores. "Indústrias que usam mais insumos importados tiveram aumentos maiores nos custos. O mesmo ocorreu com as indústrias que consomem muita energia nos processos de produção", diz a economista.

Apesar do movimento de alta, a economista da CNI destaca que as empresas conseguiram repassar a alta dos custos. Ao mesmo tempo em que os custos subiram 3,8%, os preços dos produtos industrializados no mercado interno subiram 4,2%. "Na média, a lucratividade das empresas não ficou comprometida", afirma.

Outro fator que ajudou a competitividade dos produtos brasileiros foi a valorização do dólar, que refletiu nos custos dos manufaturados importados que subiram 12,2%. Segundo a CNI, o ganho de competitividade da indústria brasileira também ocorreu no mercado internacional.