Cesta básica em Fortaleza fica 4,46% mais cara em novembro, diz Dieese

O preço da cesta básica na Capital voltou a aumentar em novembro, mês em que ficou 4,64% mais cara, segundo levantamento divulgado hoje (6) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). É o segundo mês consecutivo de alta, após ter disparado 7,15% em outubro, a maior variação do País.

Foi o preço da cesta básica em novembro. O valor é 4,46% superior ao registrado em outubro, de R$ 393,40. O gasto com alimentação de uma família padrão (dois adultos e duas crianças) chega a R$ 1.234,98

No ano, a inflação dos produtos que compõem a mesa dos fortalezenses já chega a 12,03% - a terceira maior do País, menor apenas que as cidades de Campo Grande (14,89%) e Brasília (13,44%). É a mais cara entre as capitais do Nordeste.

Tomate encareceu mais

O tomate foi mais uma vez o grande vilão ao registrar um aumento de 34,33%. Conforme a pesquisa, o preço 12kg do produto passou de R$ 60,12 em outubro para R$ 80,76 em novembro.

Também ficaram mais caros a farinha (3,2%), o óleo (1,32%), o arroz (0,6%), a manteiga (0,18%) e a carne (0,05%).

Ao mesmo tempo, caíram os preços do leite (-3,64%), do café (-3,07%), da banana (2,75%), do pão (-0,69%), do feijão (-0,61%) e do açúcar (-0,47%).