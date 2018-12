Salário mínimo necessário para arcar com despesas é R$ 3,9 mil, aponta pesquisa

O salário mínimo necessário para manter uma família de quatro pessoas chegou a R$ 3.959,98 em novembro, o equivalente a 4,15 vezes o atual piso salarial brasileiro (R$ 954), aponta Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O cálculo considera a determinação constitucional de que o salário mínimo deva ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, com base no preço da cesta básica mais cara do País - em novembro, a de São Paulo (R$ 431,37).

Com a cesta de R$ 411,66 em Fortaleza, o trabalhador que ganha um salário mínimo na Capital teve que desprender 94 horas e 56 minutos de sua jornada de trabalho mensal (220 horas) para arcar com essa despesa apenas para si próprio. O gasto para manter a alimentação de uma família padrão (dois adultos e duas crianças) foi de 1.234,98, superior ao mínimo atual. Confira: