Ceará gera 3.669 empregos formais em outubro

Quase 4 mil empregos foram gerados no Ceará no último mês de outubro. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Estado fechou o mês passado com um saldo positivo de 3.669 de oportunidades de trabalho criadas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21).

No ano, de janeiro a outubro, de acordo com o Caged, 26.212 postos formais de trabalho foram gerados no Ceará. O levantamento do MTE revelou 333.472 admissões e 307.260 desligamento neste período.

Em outubro, o setor que teve o melhor resultado foi o de Serviços, sendo responsável pela geração de 1.477 empregos formais. A Indústria da Transformação veio logo em seguida no ranking, com um saldo positivo de 1.281 vagas criadas no mês passado.

A Construção Civil e os Serviços Industriais de Utilidade Pública foram os setores que apresentam um desempenho negativo, tendo eliminado, juntos 146 oportunidades em outubro desse ano. A Construção Civil, no entanto, fechou apenas 10 postos.

Municípios

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, Sobral ultrapassou a Capital e ficou como principal gerador de empregos formais em outubro, com 462 oportunidades. Fortaleza veio logo em seguida no ranking, com 452 postos criados.

Na perspectiva anual, contudo, Fortaleza ainda lidera, com 6.711 empregos. Quixeramobim vem logo em seguida, com 4.902.