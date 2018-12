Ceará fica 13º maior produtor de energia do País até novembro, aponta a Aneel

O Ceará ficou como o 13º maior gerador de energia entre os estado brasileiros em 2018. Os dados, acumulados até novembro deste ano, são do Banco de Informação de Geração (BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e apontaram que o Estado foi responsável por 2,57 por cento da capacidade instalada nacional (4.115.735 KW).

São Paulo, Pará, Paraná, e Minas Gerais ficaram no top do ranking da produção de energia, incluindo todas as fontes. Juntos, esses estados somam 46,49 por cento da capacidade instalada do País.

Pelo lado negativo, Distrito Federal, Acre e Roraima se destacaram pela baixa produtividade, respondendo, juntos, por 0,27% da produção nacional. O Brasil possui atualmente 7.150 empreendimentos em operação com diversas fontes utilizadas

Matriz local

Segundo os da Aneel, a produção energética do Ceará ainda se baseia, majoritariamente, em fontes térmicas (52,32%). As usinas eólicas, segunda maior fonte do Estado, são responsáveis por gerar 47,53% da energia local. Em seguida, aparece os painéis solares fotovoltaicos, com apenas 0,12% do total.

Na comparação com outras unidades da Federação, o Estado é o terceiro maior produtor de energia eólica no País, atrás somente do Rio Grande do Norte e da Bahia. Atualmente há 76 usinas eólicas em operação no Ceará, que somam uma potência de 1.956.264 KW.