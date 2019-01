Capital pode ter novo voo a Lisboa por aérea brasileira

Além de quase dois voos para a Europa a partir do Aeroporto Internacional Pinto Martins por dia, os cearenses poderão vir a ter mais uma opção de companhia aérea, agora nacional, para viajar ao Velho Continente. De acordo com o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, o prognóstico de novos voos internacionais para Fortaleza até o fim deste ano inclui mais um voo para Lisboa (Portugal) por uma companhia brasileira.

A rota já é operada hoje pela portuguesa TAP que, inclusive, planeja ofertar dois voos diários a partir de Fortaleza, Natal e Recife com aeronaves menores.

Nos bastidores, especula-se que a Gol Linhas Aéreas ou a Latam Airlines poderiam ter interesse em ofertar o destino a partir da Capital.

A Gol, por causa dos ganhos de eficiência com o uso das novas aeronaves Boeing 737 MAX - já utilizados nos voos da companhia de Fortaleza para os Estados Unidos - e também devido ao hub em parceria com a Air France/KLM. A Latam, por sua vez, já opera para Lisboa a partir de Guarulhos (São Paulo) e poderia fortalecer a presença no mercado local.

Se a rota vier a ser concretizada, a companhia concorrerá diretamente com a TAP, que opera seis voos semanais para Lisboa a partir da Capital. Em abril, a KLM lançará o quarto voo semanal para Amsterdã (Holanda) de Fortaleza, que é também o sétimo do grupo Air France-KLM, que possui ainda três frequências a Paris (França). Para completar, ainda há um voo semanal da Condor para Frankfurt (Alemanha).

Air Europa

Os voos para o continente europeu a partir da Capital também serão reforçados com mais duas frequências semanais a Madri (Espanha) com a Air Europa. De acordo com Arialdo Pinho, as novas operações da empresa deverão ser iniciadas ainda em junho deste ano - mais detalhes serão discutidos nos próximos dias, segundo o secretário.

