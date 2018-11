Caixa oferece até amanhã horário exclusivo para negociar dívidas em Fortaleza

Termina amanhã, sexta-feira, dia 23, o horário exclusivo que a Caixa Econômica Federal está oferecendo aos clientes de Fortaleza para negociar dívidas de contratos. Na capital sete agências abrirão uma hora mais cedo para atender os clientes, tanto pessoa física como empresas, com descontos de até 90% para quem quitar o débito à vista, dentro da campanha Quita Fácil.

O horário exclusivo para atendimento a estes clientes será de 09 às 10 horas nas seguintes agências:

ALDEOTA: Av. Barão de Studart, 2191

BEZERRA DE MENEZES: Av. Bezerra de Menezes, 1001

IRACEMA: Rua Floriano Peixoto, 1.084 - Centro

MESSEJANA: Rua Cel. Francisco Pereira, 62

PARANGABA: Rua Sete de Setembro, 132

PRAÇA DO FERREIRA: Rua Guilherme Rocha, 45

TERRA DA LUZ: Av. Pontes Vieira, 2000 – Tauape

Entre as alternativas que a CAIXA oferece estão a renovação dos contratos e a unificação de diferentes tipos de dívida, ambas com ampliação do prazo de pagamento e redução do valor da prestação mensal, além de descontos que podem chegar a 90% para quem pagar a dívida à vista.

Para o superintendente regional da CAIXA em Fortaleza, George Gress, a rede de atendimento do banco está toda voltada para esta ação. “Dada a importância para o cliente, as nossas agências estão preparadas para negociar, apresentando alternativas para regularização das dívidas”, esclarece.

Para mais informações, o cliente também têm à disposição o site www.negociardividas.caixa.gov.br e o telefone 0800 726 8068 (opção 8).