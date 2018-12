Caged: Ceará gerou 2.249 postos de trabalho formais em novembro

Mais de dois mil empregos com carteira assinada foram gerados no Ceará em novembro. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Estado fechou o mês com saldo positivo de 2.249 postos de trabalho formais criados. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (20).

novas oportunidades de trabalho foram abertas no Ceará de janeiro a novembro, segundo o Caged. Nesse período, foram admitidas 389.157 profissionais no mercado de trabalho e desligadas 365.847.

Apesar do saldo positivo, o número de empregos formais gerados no mês passado é 21,3% menor que em novembro de 2017, quando foram criados 2.861 novos postos de trabalho.

Comérgio gera mais vagas

No mês passado, o comércio foi o setor que mais gerou vagas. Foram 2.654 novos postos de trabalho gerados pelo setor no Estado, resultado da diferença de 8.912 admissões frente a 6.258 demissões no período. Em segundo lugar, está o setor de serviços, que criou 947 novos empregos formais, seguido pela indústria da transformação (361) e pela indústria extrativa (3).

Na contramão, a construção civil foi o setor que mais demitiu em novembro - foram 825 postos de trabalho com carteira assinada encerrados no segmento. Também perderam vagas formais a agropecuária (-474), serviços industriais de utilidade pública (-375) e administração pública (-42);