Aeroporto tem 37% das obras concluídas

Iniciadas em abril deste ano, as obras de ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins já estão com 37% de execução, segundo informou hoje a Fraport Brasil Fortaleza. Mais de 60 engenheiros e cerca de 900 colaboradores atuam na construção, que já é visível pelas imediações do terminal.

Além das adequações iniciais como iluminação, banheiros, Wi-Fi e sinalização que foram entregues no início do ano, a concessionária já unificou as salas de embarque doméstico do edifício atual e entregou uma nova área de inspeção de segurança.

Até o fim de dezembro, a Fraport prevê iniciar a construção de um novo estacionamento para passageiros e táxis, com previsão de conclusão no segundo trimestre do ano que vem. Nesse período de obras, o acesso de veículos ao terminal será realizado por uma nova via que está sendo preparada.

Os passageiros do Fortaleza Airport terão uma nova área para realização de check-in doméstico e internacional no segundo trimestre de 2019. Os balcões, que ficam no térreo, serão realocados no edifício que abriga a expansão do terminal. “Ao mesmo tempo, os passageiros de voos internacionais terão mais espaço e conforto nas áreas de embarque e desembarque, que estão sendo readequadas no terminal existente”, explica em nota.

No terceiro trimestre do ano que vem, o consórcio Passarelli e Método, que toca as obras no Aeroporto, iniciará a instalação de oito novas pontes de embarque na área da expansão. Nesse mesmo período, as áreas de embarque do atual terminal e da expansão serão unificadas.

Está previsto para o início de 2020 a unificação completa dos prédios (terminal existente e expansão) e o novo píer de embarque. As obras devem ser concluídas em maio de 2020.

“Nós, do Consórcio Passarelli e Método, nos sentimos muito honrados em poder, por meio da nossa Engenharia, contribuir com uma obra tão especial que representa a grandeza do povo cearense”, afirmam os representantes do Consórcio, Romilson Souza e Jorge Almada.

“A Fraport Brasil – Fortaleza pede sinceras desculpas por qualquer transtorno gerado pelas obras e espera que os passageiros e usuários do Fortaleza Airport apreciem os resultados dos seus esforços quando os trabalhos estiverem concluídos”, informou a concessionária.