Aeroporto de Fortaleza registra movimentação de 734,7 mil passageiros em janeiro; alta de 19,7%

O Aeroporto Internacional de Fortaleza registou movimentação de 734.764 passageiros em janeiro deste ano. O resultado é 19,7% maior em relação a janeiro do ano passado, quando passaram pelo terminal 613.831 pessoas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) pela operadora alemã Fraport AG, concessionária do Pinto Martins.

De acordo com o engenheiro aeronáutico Igor Pires, os resultados surpreendem porque o Aeroporto da Capital superou os números de Porto Alegre, aeroporto também administrado pela Fraport.

"Nós já tínhamos previsto que em janeiro de 2019 poderíamos estar no nível de Salvador. Esse resultado é localizado e em fevereiro a gente deve voltar para um valor abaixo, mas é uma boa sinalização. E estamos na alta estação acima de Porto Alegre".

O aeroporto da capital gaúcha movimentou 726,7 mil passageiros no mês passado, com crescimento de apenas 2,6% em relação a janeiro de 2018. No Nordeste, o Aeroporto de Fortaleza fica atrás de Recife e Salvador. "Mas a minha aposta é que agora em janeiro estamos mais próximos de Salvador. Não estamos tão próximos de Recife porque lá já deve estar em 800 mil passageiros por mês. Se nós crescermos cerca de 9% em janeiro do próximo ano devemos alcançar este mesmo patamar".

Segundo ele, a faixa de 800 mil pessoas movimentadas é um bom sinal para o Aeroporto de Fortaleza. "Se isso ocorrer nós estaremos movimentando o que praticamente Confins, em Belo Horizonte, movimenta mensalmente. São resultados muito bons e isso é muito promissor".

Pires reitera que com a finalização das obras do novo terminal o Aeroporto deverá alcançar resultados ainda melhores. "Daqui a pouco quando tivermos as 15 pontes de embarque não vai mais existir nenhum motivo para não ter voos em determinados horários porque vai ter espaço, posições de check-in, portões para aeronaves, entre outros pontos de melhoria", completa.