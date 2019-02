Acfor abre consulta pública sobre revisão da tarifa de água na Capital

A Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor) inicia consulta pública sobre a solicitação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para que seja revista a tarifa de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Fortaleza.

A consulta pública estará disponível durante sete dias, entre 7 e 13 de fevereiro. Poderão ser enviadas sugestões, críticas e opiniões para o aperfeiçoamento da Nota Técnica sobre o pedido de revisão tarifária.

Os interessados poderão também ter acesso a Nota Técnica de Revisão Tarifária do Processo Nº 1167/18, por meio de requerimento destinado à Diretoria de Saneamento, na Avenida Antônio Sales, 1885, no bairro Dionísio Torres.

Os interessados devem encaminhar as contribuições para o email controlesocial@acfor.fortaleza.ce.gov.br ou por correspondência enviada para o endereço da Acfor, com nome e endereço completos e, se possível, telefone e email do contribuinte.