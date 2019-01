Egídio Serpa: Sefaz, um modelo equivocado

Empresários do comércio e do setor de serviços - hotéis incluídos - pintaram-se para a guerra contra a Secretaria da Fazenda, que criou um novo modelo de arrecadação já apelidado de "espião". Esta coluna anotou há uma semana o protesto do dono da rede varejista Mercadinhos São Luiz, Severino Ramalho Neto, o primeiro a se manifestar contra a equivocada inovação. Na prática - de acordo com o dono de um restaurante - o modelo funciona assim: "Se, no meu estabelecimento, você pedir um refrigerante, a Sefaz saberá antes de o pedido chegar à sua mesa". Pior: o novo modelo retarda a emissão do Cupom Fiscal, irritando o comerciante e o consumidor, que na prática é o contribuinte. A má repercussão do novo modelo preocupa o Palácio da Abolição, que tenta uma saída que encerre a questão.

J. Simões

Uma das grandes empresas cearenses da construção civil, a J. Simões anunciará, nos próximos dias, mais um lançamento: o edifício de apartamentos J. Smart, que, segundo o diretor comercial da empresa, Daniel Simões, incorporará novas tecnologias, a começar pelos vídeos promocionais, em 3D, já distribuídos aos corretores.

Educação

Mombaça, no Sertão Central do Ceará, ganhará o 33º campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE), cuja construção começará no dia 15 de fevereiro. Terá quatro salas de aula, cinco laboratórios, auditório, sala de professores, cantina, quadra poliesportiva, tudo dentro de 4.500 m² de área construída. Investimento de R$ 5,4 milhões.

Minha Casa

Integrante do Grupo Diagonal, a Construtora Victa - em parceria com a Direcional, segunda maior construtora do País - lançou o Condomínio Vida Vida Caucaia, na área urbana do vizinho município. Empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida tem como público-alvo famílias com renda a partir de R$ 1,5 mil por mês. Terá 416 unidades de dois quartos.

Elétricos

Especializada em Sistema Solar Fotovoltaico, a Sou Energy instalou em sua sede, no Montese, um ponto de recarregamento gratuito de carros elétricos.