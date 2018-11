Egídio Serpa: o limão e a limonada

Quando retornar de suas merecidas férias, o governador Camilo Santana terá de cuidar do seu segundo mandato, que começará no mesmo dia em que se instalará o novo Governo da União, presidido por Jair Bolsonaro, contra cuja eleição trabalhou o quanto pode, a ponto de infringir-lhe grande derrota no Ceará. Pelo que se desenha, a Brasília de Bolsonaro tentará um voo solo no Nordeste, onde perdeu em todos os estados. Isto quer dizer que - respeitados os compromissos legais, como o das transferências automáticas e mensais dos fundos constitucionais de participação de estados e municípios, Bolsonaro promoverá ações unilaterais nesta região, como a que promete - com a ajuda do governo e de empresas de Israel - implementar projetos de dessalinização da água do mar e a perfuração de poços no semiárido há sete anos castigado pela seca. Obras federais - como as ferrovias Oeste-Leste (de Figueirópolis, no Tocantins, a Ilhéus, na Bahia, com 1.527 Km) e Transnordestina - serão passadas à iniciativa privada, pois o Tesouro Nacional não tem dinheiro para bancar os dois empreendimentos e outros da infraestrutura. Em vez de preparar-se para o pior, Camilo pode - se aceitar sugestões e conselhos que já lhe transmitiram empresários da indústria e da agropecuária - transformar o limão numa limonada. Como fazer isso? É o que este período de férias poderá ensinar (Camilo e sua mulher estavam ontem, coincidentemente, em Israel).

Recorde

No último dia 18, às 9h11, os parques de geração de energia eólica do Nordeste bateram um recorde: produziram uma potência de 8.920 MW, o equivalente a 104% da demanda nordestina. O futuro próximo da energia será garantido pelas fontes renováveis - eólica e solar, principalmente. A natureza agradece.

Turismo

Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Ceará, recebeu homenagem da seção cearense da ABIH, cujo presidente, Elizeu Barros, entregou-lhe uma placa de prata pelo trabalho à frente da Setur, que incluiu parcerias comerciais com a hotelaria do Ceará.

Semiárido

Prospera, no Governo de Transição, em Brasília, a ideia de criação da Secretaria Especial de Desenvolvimento do Semiárido, que seria vinculada à Casa Civil ou ao Ministério da Agricultura. Aí surge uma pergunta elementar: para que serve a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a poderosa Sudene de outrora?

E as reformas?

Há uma unânime opinião do mercado: o futuro Governo Bolsonaro terá uma seleção de craques na economia. Mas esse time só jogará o que sabe, se for vitaminado pelas reformas previdenciária, tributária, fiscal, política e patrimonial. Tudo isso passa pela aprovação do Congresso Nacional, com o qual a futura administração precisa de construir pontes de entendimento - algo para o qual o futuro ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni não parece ser vocacionado. Primeiro desafio: garantir a eleição de aliado na presidência da Câmara dos Deputados e na do Senado Federal.

Bem feito

Ao tomar posse da presidência do Sindicato da Indústria Gráfica do Ceará (Sindigráfica), o jovem Felipe Cardoso Freitas parafraseou Ayrton Senna: "Ou você faz bem feito, ou não faz". E concluiu: "É o bem feito que queremos fazer".

Concorrência

Na esquina da Joaquim Nabuco com Padre Antonio Tomás, será aberta nos próximos dias mais uma loja da rede de farmácias Pague Menos. Na mesma Joaquim Nabuco, 100 metros ao Sul, a concorrente Drogasil inaugurará mais uma de suas farmácias em Fortaleza.