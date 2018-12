Egídio Serpa: chega de dúvida!

Ganhar a eleição é uma coisa; governar é outra coisa completamente diferente. O futuro Governo do presidente eleito Jair Bolsonaro sabe que há um desafio urgentíssimo a ser enfrentado: o déficit das contas públicas, que só poderá ser superado por uma dura política fiscal, cuja âncora é a Reforma da Previdência. Uma proposta de reforma previdenciária ainda nem começou a ser elaborada pela equipe econômica e jurídica da próxima administração. Sobre o assunto, um dia o presidente diz uma coisa; noutro dia, um dos seus filhos ou um dos seus futuros ministros diz outra. O mercado, que analisa esses duvidosos sinais, precifica a dúvida, fazendo subir e descer o câmbio. Bolsonaro não pode perder, antes da posse, o seu capital político pela dubiedade. Assim, terá de decidir logo que Reforma da Previdência proporá ao Congresso Nacional. Já chega de dúvida.

Reforçado

Boa notícia! O Tesouro do Estado do Ceará foi reforçado há duas semanas em R$ 200 milhões. Dinheiro proveniente de operações de crédito carregadas pelo Bradesco e lastreados por títulos do Tesouro Nacional. As negociações com o Bradesco vinham sendo mantidas há dois anos. A propósito: o eleito deputado federal Mauro Benevides Filho fala hoje, às 8 horas, em um hotel de S. Paulo, para gerentes de departamentos do Bradesco. Tema: o cenário da economia brasileira diante do futuro Governo Bolsonaro, do qual ele será, digamos, um crítico construtivo.

Candidato

Na confraternização do Sindicato da Indústria de Têxtil e de Fiação, realizada terça-feira, o industrial Ricardo Cavalcante foi lançado candidato à presidência da Federação das Indústrias do Ceará. Homenageado pelo Sinditêxtil que lhe entregou a Comenda Indústria da Moda, ele foi saudado por Beto Studart, que disse: "Você tem todos os predicados para ser presidente da Fiec. Que Deus o ilumine". A eleição será em setembro de 2019.

Casa do frango

Que será do amplo terreno em que, até o último domingo, 2, funcionou a Casa do Frango na Avenida Barão de Studart? Há especulações, uma das quais indica que a área abrigaria um supermercado - algo difícil pela falta de espaço para estacionamento de veículos.

Energia renovável

Confirma-se a informação aqui divulgada há uma semana: o Grupo J. Macedo investirá em um projeto de geração de energia renovável. Seu diretor de Novos Negócios, Luiz Eduardo Morais, é um engenheiro com experiência na área.

Novo livro

Chefe da Consultoria da Secretaria da Fazenda do Ceará, Fernanda Maria de Oliveira Pacobahyba lançou ontem em São Paulo mais um livro de sua autoria. Ela é doutora em Direito pela USP.

Embrapa

Criada pela Embrapa e já implementada com êxito no Norte e no Centro-Oeste, vem aí para o semiárido nordestino o sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF). Terça-feira, em Brasília, a assembleia da rede ILPF, liderada pelo presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, decidiu promover um grande seminário na capital federal com agricultores, autoridades, extensionistas e representantes dos governos estaduais do Nordeste para tratar do projeto. A Embrapa quer contribuir com ciência e inovação tecnológica para o desenvolvimento do semiárido.

Ferrovia

Anuncia a Transnordestina Logística, concessionária da Ferrovia Transnordestina (com obras paralisadas há um ano) que o novo projeto privilegiará o transporte de minério de ferro do Piauí para o Porto do Pecém, cujo trecho será prioritário. "Essa carga não existe. Só existirá daqui a dois anos", protesta o senador Fernando Bezerra (MDB-PE). Ora, em dois anos as obras deverão estar prontas - é o que se espera.

Previdência

Para Célio Fernando, que presta consultoria à Secretaria do Planejamento e Gestão, o Ceará está à frente dos demais estados no que tange à Previdência. Já tomou as medidas necessárias para controlar seu gasto com aposentados e pensionistas. "Agora, é esperar que venha a reforma previdenciária federal", diz.