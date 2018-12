Adece muda Câmaras Setoriais para melhorar resultados em 2019

Responsáveis pela articulação direta entre setor produtivo e governo estadual, as câmaras setoriais passaram por uma reformulação que promete dar maior celeridade às ações de apoio ao empresariado. O número dos equipamentos saiu de 28 para 22, com fusão de algumas pastas, além da criação de três novas câmaras, segundo afirmou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Eduardo Neves.

De acordo com ele, a medida busca melhorar o resultado e garantir eficiência às câmaras que, muitas vezes, atuavam separadamente em assuntos semelhantes.

"Foi criada a câmara setorial da economia criativa, que já nasce com a semente da gastronomia. Tem a Câmara Setorial da Economia do Mar em Águas Continentais, que une o setor da tilápia e do camarão. E, neste caso, a gente prevê que vá aparecer mais câmaras temáticas dentro desta, uma vez que é um setor muito grande no Estado e que precisa ser explorado", afirmou Neves durante a abertura do Seminário Agrosetores 2018, realizado na manhã de ontem no Centro de Eventos do Ceará.

Posse e organização

Na ocasião, tomaram posse os novos presidentes, vice-presidentes e secretários das 22 Câmaras Setoriais. O novo modelo contempla a criação de um Conselho Gestor, formado por cinco órgãos: Adece, Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Sebrae, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Fecomércio e Federação das câmaras de dirigentes lojistas do Ceará (FCDL).

Além da Câmara de Economia do Mar e das Águas Continentais, foram criadas a Câmara Setorial do Agronegócio, Economia Criativa, Meio Ambiente, Moda e Gastronomia. A nova modelagem começa a funcionar a partir de 2019.

Para Gilson Gondim, presidente da atual Câmara Setorial de Flores e Plantas Ornamentais do Ceará, que ficará dentro da Câmara do Agronegócio, o novo modelo dará mais agilidade aos participantes. "Agora, a Câmara da floricultura vai ficar como um grupo técnico para cuidar de assuntos específicos. Então, a ideia é excelente, por conta desse alinhamento", diz.

A Câmara temática do Agronegócio agregou o maior número de outras câmaras e terá 10 (dez) segmentos: caju, carnaúba, equinocultura, flores, frutas, leite, mel, ovinocultura, carcinicultura e tilápia. Seus membros foram indicados pela Faec e Fiec, tendo como presidente o empresário Carlos Prado, da Itaueira, um dos maiores produtores de frutas do Brasil.

Seminário

Até amanhã (13), o seminário Agrosetores 2018 deve promover discussões e projetos destinados a desenvolver o agronegócio. O evento terá rodadas de negócios, mesas temáticas, palestras e reuniões para debater assuntos relativos aos setores produtivos.