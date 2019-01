‘Virose da mosca’: registros chegam 20,8 mil no Ceará

O Ceará já registrou 20.845 casos de no Ceará, de acordo com nova planilha de doenças de notificação compulsória da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) referente a semana entre 20 e 26 de janeiro de 2018.

Em Fortaleza, foram 1.866 casos registrados no período. Em Caucaia, 2.025 deles. Maracanaú fechou a semana com 1.805 casos.

O contágio da virose é através do contato interpessoal, seja ele direto ou indireto. A principal forma de evitar a doença é reforçar a atenção aos hábitos saudáveis de higiene (lavar as mãos, os alimentos, utilizar álcool em gel etc.).

Os sintomas incluem febre, dor no corpo, desconforto abdominal e vômito, além de diarreia, moleza e ardência nos olhos. Uma boa alimentação pode ser aliada no combate aos sintomas.