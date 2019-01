Alimentação saudável ajuda no combate a viroses

Entre 30 de dezembro e 5 de janeiro o Ceará registrou 20.845 casos de Doença Diarreica Aguda (DDA) — popular conhecida como “doença da mosca”. Os surtos são comuns no período inicial dos anos, mas de acordo com nutricionistas, uma alimentação saudável é bastante aliada no combate dessas viroses e também alivia seus sintomas.

"As recomendações são principalmente uma alimentação rica em verduras, legumes e frutas, pois trazem vitaminas e mineras que fortalecem a imunidade" destaca a nutricionista Ana Cristina Wolf.

Tomar sol, a fim de aumentar a vitamina D (que participa de mais de 2 mil reações bioquímicas porque é uma prohormonal), dormir bem, praticar atividades físicas e se hidratar. Esses são cuidados também inerentes na prevenção de uma possível virose.

"As principais infecções encontram um ambiente desidratado, que não toma água, não toma suco", fortalece a nutricionista.

Café da manhã

Amanhecer com ovos, aveia ou banana da terra, macaxeira. Eis alguns dos alimentos indispensáveis no dia a dia.

"Retirar demais o carboidrato faz o indivíduo correr mais riscos de ter défict de imunidade. O carboidrato é importante sim, precisamos de pelo menos 50% deles em nosso corpo", acrescenta Ana Cristina.

Almoço

Para a segunda refeição do dia, vegetais verdes escuros, arroz integral, o feijão e seu caldinho são importantes. "Sempre uma proteína, ou peixe carne ou frango, também não é dispensável", emenda.

"Sempre importante pensar nas refeições com boas proteínas, bons carboidratos e gorduras boas, porque são anti-inflamatórias- castanhas nós sementes e côco são alguns exemplos", pontua.

Sintomas

Em caso de viroses já confirmadas e sintomas já presentes, uma opção é bater os vegetais no liquidificador, mas sem coar, para não tirar as fibras, a não ser que se tenha diarreia. "Para uma imunidade boa, tudo passa pelo intestino", finaliza a nutricionista.