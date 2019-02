Vídeo mostra ônibus batendo em mureta na Av. Engenheiro Santana Júnior

Uma câmera de monitoramento da via mostra o momento em que o ônibus da linha 052 - Grande Circular II tombou na entrada do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior, no Bairro Cocó, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (21). Todos os passageiros, o motorista e o cobrador ficaram feridos. Ao todo, 30 pessoas estavam no veículo.

As imagens mostram o momento em que um veículo cruza na frente no coletivo e, a seguir, o ônibus bate na mureta e tomba na via ao lado. O coletivo pertence à empresa Santa Cecília, que ainda não se manifestou sobre o acidente.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o coletivo estava dentro da velocidade permitida de 30km/h.

Duas crianças e cinco idosos estão entre os feridos. Das 30 pessoas feridas no acidente, 14 foram levadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Destas 14, sete são mulheres, cinco homens e as duas crianças, de três e nove anos. Cinco idosos estão entre as vítimas.

O estado de saúde de todas as vítimas é estável, segundo o hospital. No entanto, os pacientes ainda passam por exames e não têm previsão de alta.