Ônibus tomba e deixa feridos na Av. Eng. Santana Júnior, no Cocó

Um ônibus tombou na manhã desta quinta-feira (21) na Av. Engenheiro Santana Júnior, no Cocó. Segundo o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, pelo menos 29 pessoas ficaram feridas. Devido o acidente, a via ficou bloqueada nos dois sentidos e um grande congestionamento se formou no entorno da avenida, uma das mais movimentadas da Capital.Testemunhas relataram como foi o acidente.

Várias viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu foram ao local atender a ocorrência e socorrer as vítimas, incluindo duas ambulâncias, duas de salvamento e uma de combate a incêndio, sendo esta por precaução, segundo os Bombeiros.

O ônibus, da empresa Santa Cecília, tombou na entrada do túnel Wellington Landim, que dá acesso ao Papicu e ao Parque do Cocó.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou em nota que agentes do órgão foram ao local para orientar o trânsito e ficarão no local até a chegada do reboque para retirar o ônibus que tombou.

Segundo o relato de testemunhas, repassado pelo tenente Romário, o ônibus trafegava pela via quando foi "cortado" por um carro. O motorista do coletivo desviou para não bater e acabou subindo numa uma mureta, perdeu o controle e tombou para o lado.

Entre os feridos, há pessoas com fraturas expostas, mas a maioria teve apenas luxações, de acordo com Romário. Todos foram encaminhados para hospitais.