Jiboia é encontrada próximo a riacho em Caucaia

Uma cobra foi encontrada, na manhã desta sexta-feira (8), por moradores da rua Débora Vieira, do bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia.

O réptil estava próximo a um riacho da área. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal é uma jiboia, com cerca de um metro.

Na segunda-feira (4), uma jiboia foi capturada no teto de uma casa no mesmo bairro.

"É o tipo de cobra mais comum que a gente captura aqui no Ceará", informou o tenente do Corpo de Bombeiros, Romário Fernandes.

Ainda conforme o tenente, por ter sido achada em Caucaia e por ser uma "cobra sem veneno e não oferecer maiores riscos à população" ela foi deixada no Parque Botânico do Estado, que fica localizado no município.