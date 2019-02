Moradora chama a PM ao se assustar com jiboia no telhado de casa em Caucaia

Uma cobra de 60 centímetros foi retirada do telhado de uma casa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) disse que foi chamada após a moradora da casa se assustar com o animal. O resgate foi nessa segunda-feira (4).

Segundo informações da comandante do BPMA, tenente Luziane, a cobra é uma jiboia e tem o tamanho de 50 e 60 centímetros.

A cobra foi encontrada pela dona de casa, Josefa dos Santos, que informou que é a primeira vez que o réptil aparece em sua residência. Ela acredita que a chuva fez com que a cobra entrasse na sua casa. "Fiquei muito preocupada. É a primeira vez que ela aparece aqui na minha casa. Chamei logo a polícia que tirou sem dificuldades. Acho que a chuva e a lama influenciaram na entrada dela aqui", disse.

De acordo com a polícia, como a casa não tem forro a moradora percebeu que a cobra estava no telhado e se rastejava entre as madeiras. Ela chamou os bombeiros que capturaram a cobra sem dificuldades. O animal vai ser entregue ao Centro de Triagem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).