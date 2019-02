Inmet lança alerta de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h no Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alerta de "potencial perigo", por causa das chuvas, para todo o Ceará, nesta quinta-feira (7). Segundo o instituto, deve haver ocorrência de chuvas intensas em todo o Estado, com ventos de 40 a 60 km/h. O aviso vale até as 8h desta sexta-feira (8).

Segundo o Inmet, há previsão para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Fortaleza e Região Metropolitana também estão incluídas no alerta.

Alguns municípios cearenses que figuram na lista de alerta além das cidades da Grande Fortaleza são:

Amontada

Aracoiaba

Aurora

Barbalha

Baturité

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Cascavel

Cedro

Chorozinho

Crateús

Crato

Eusébio

Forquilha

Frecheirinha

Granja

Guaramiranga

Horizonte

Ibiapina

Icapuí

Icó

Iguatu

Itaitinga

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Mombaça

Nova Russas

Nova Olinda

Orós

Pacatuba

Pacajus

Paracuru

Paramoti

Quixeramobim

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Cariri

Senador Pompeu

São Gonçalo do Amarante

Tabuleiro do Norte

Tianguá

Ubajara

Varjota

Viçosa do Ceará

Para evitar riscos, o Inmet divulgou as seguintes instruções:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Deslizamentos e destruição

Entre esta quarta e quinta, a chuva forte provocou deslizamentos de terra e destruiu estradas na cidade de Granja, na Região Norte do Estado. Diversos bairros da cidade registraram alagamentos.

As chuvas de maior intensidade ocorreram nos municípios de Granja (108 milímetros); Boa Viagem (70 milímetros), Ipaumirim (67 ) e Trairi com 61 (milímetros). Em Fortaleza, a maior chuva foi registrada no Posto Messejana com 36 milímetros.