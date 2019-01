Frota de ônibus seguirá reduzida em Fortaleza

Mesmo com a madrugada desta terça-feira (15) sem registro de nenhum ataque ao transporte público, após 13 dias de ações criminosas, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa, via nota, que a operação de transporte em Fortaleza nesta quarta (15) se mantém da mesma forma que vem sendo realizada na última semana. Com o funcionamento próximo da normalidade, a execução do plano de contingência continua a vigorar a partir das 20h, com redução da frota depois desse horário. Esse sistema irá se manter até nova orientação da polícia, segundo informou a assessoria da Etufor.

Desta forma, o sistema de ônibus segue funcionando da mesma forma dos últimos dias. Segundo a Etufor, a partir de 20 horas, como a demanda já é reduzida, especialmente no período de férias, o sistema irá operar com um número menor de veículos, todos com policiais embarcados, mas levando para os terminais. Após as 21 horas, passa a circular uma frota com 161 ônibus, em regime semelhante ao do Corujão.

Já o sistema alimentador, que liga os bairros aos terminais, vai operar exclusivamente com a frota de ônibus com policiais embarcados. O mesmo acontece com o sistema troncal, que são as linhas que passam pelos principais corredores. Às 21 horas, o sistema de vans fica encerrado.

A nota finaliza ressaltando que todas as linhas estão circulando e os desvios só ocorrem em áreas consideradas de risco. "Vale destacar que o transporte público está operando normalmente, porém, precisa se adaptar a todo momento visando priorizar a segurança, levando em consideração a demanda e a ação articulada com as forças de segurança", conclui.