Fortaleza tem chuva forte desde a madrugada

A capital cearense teve chuva forte durante a madrugada desta sexta-feira (18), com raios e trovões, e início da manhã com precipitação.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registrados na cidade 43,8 milímetros no Posto do Pici, além de 35 milímetros no Posto da Água Fria e 32 milímetros no Posto de Messejana, segundo boletim divulgado às 10h25.

A reportagem do Diário do Nordeste percorre ruas e avenidas de Fortaleza e registra muitos resíduos acumulados em vários bairros.



Lixo acumulado em Fortaleza José Leomar/Diário do Nordeste

Entre as 7h da quinta-feira (17) e a manhã desta sexta-feira (18), os dados parciais da Funceme apontam precipitações em pelo menos 120 municípios cearenses.

A cidade de Itapiúna, no Maciço de Baturité, teve a maior chuva do período, com 127 milímetros, seguida de Horizonte (74 milímetros) e General Sampaio (71 milímetros).

Quixadá amanheceu debaixo de chuva após muitas trovoadas na madrugada Alex Pimentel



A barragem Lima Brandão em Granja, na Região Norte, transbordou essa semana depois da últimas chuvas. É o principal cartão postal da cidade. Visitantes de toda região passam por lá, fazem fotos e vídeos. Por cima tem a a Ponte Metálica, também é um atrativo.

Granja recebeu forte chuva nas últimas 24 horas Matheus Ferreira

Previsão

A previsão do tempo para esta sexta-feira (18) é de nebulosidade variável com eventos de chuva pela manhã. Já nos períodos tarde e noite, o céu ficará parcialmente nublado.